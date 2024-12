Vader Patrick verdedigt Remco Evenepoel: "Waarom mag dat niet?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft een ware transformatie ondergaan. Hij komt nu veel sympathieker over dan vroeger.

In het begin van zijn wielercarrière kon Remco Evenepoel wel eens het ettertje uithangen. Ondertussen is er veel veranderd, ook onder invloed van zijn vrouw Oumi.

Vader Patrick Evenepoel ziet dat zijn zoon veranderd is. Nochtans was hij een perfectionist, alleen kwam het geregeld niet over zoals het moest overkomen.

Zijn laatste R.EV Ride was een groot succes, met 3.000 fietsers. Zelfs een dopingcontroleur die ‘s morgens vroeg aan de deur stond kon de pret niet bederven.

“Voor hem en ook voor ons, als ouders, is het leuk dat veel wielerfans nu positiever naar hem kijken in vergelijking met enkele jaren geleden”, klinkt het in Knack.

“Remco heeft op het vlak van communicatie ‘fouten’ gemaakt, maar welke jonge gast van twintig maakt die niet? Dat doet hij nu beter. Nog een voordeel van rustiger en volwassener te worden.”