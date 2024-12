Slagroom op de taart dankzij Van Aert en Van der Poel? Golazo is heel erg verrast en had hele andere geluiden gehoord

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zorgen als het ware voor slagroom op de taart, zoals het zo mooi verwoord wordt door Erwin Vervecken. Het is voor hem best verrassend dat ze in 2024 nog in actie komen in het veld.

Erwin Vervecken is namens Golazo verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende veldritten. Daar hoort ook de Zilvermeercross in Mol bij. En waar vechten Van Aert en Van der Poel binnenkort hun eerste duel uit in de cross? Jawel, in Mol. Vervecken kent het belang van hun aanwezigheid op de startlijst en spreekt hierover bij In De Leiderstrui.

"Er zit verschil in", maakt Vervecken de vergelijking qua toeschouwersaantallen met crossen waar ze niet meedoen. "Als Wout en Mathieu ergens beginnen, dan maakt dat serieus verschil. In Mol verwachten we echt een vol huis, maar er zijn meer factoren natuurlijk: denk aan het weer, bijvoorbeeld. Maar goed, we moeten er niet omheen draaien: op hun eerste wedstrijd komt ongelofelijk veel media-aandacht en ook volk af."

Het duel Van Aert vs Van der Poel lokt volk

Dat valt dan ook moeilijk te ontkennen. "Daar moeten we niet flauw over doen." Dat verschil wordt nog eens te meer in de kijker gezet als beiden present tekenen. "Vooral het duel lokt heel veel volk." De veldritliefhebber wil Van der Poel tegen Van Aert zien strijden. "Alleen Mathieu, zoals vorig jaar, maakt nu niet direct het verschil. Maar als ze er allebei zijn, dan maakt dat wel uit."

Er werd gevreesd voor beperkte programma's, maar uiteindelijk valt het - zeker in het geval van Van der Poel - nog mee. Dat ze allebei in 2024 nog crossen, is een bonus. "In het begin hadden we ook wel wat geluiden gehoord dat ze enkel in januari zouden komen, dus we zijn wel blij verrast. Het knipt het seizoen ook mooi in tweeën."

Instappen Wout en Mathieu luidt tweede seizoensdeel in

Het tweede seizoensdeel begint inderdaad weldra. "We hebben niet te klagen over spanning en media-aandacht in de koersen, en dan komt er halverwege het seizoen nog wat slagroom op de taart. Dat is wel mooi."