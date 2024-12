📷 Wout van Aert pakt uit met mooi eerbetoon aan overleden Rik Van Looy

Wout van Aert is opnieuw in België na een stage in Spanje. Hij ging donderdagochtend lopen en droeg dat op aan de overleden Rik Van Looy.

Net als Rik Van Looy is Wout van Aert afkomstig uit Herentals en dat schept een band. Woensdag plaatste Van Aert al een foto van de 'Keizer van Herentals' op zijn sociale media nadat bekend raakte dat Van Looy op 90 jarige leeftijd was overleden. Van Aert keerde woensdag terug uit Spanje na een stage met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Donderdagochtend om 7u30 ging Van Aert al opnieuw op pad voor een looptocht van iets meer dan 9 kilometer. "Rust zacht, keizer", schreef Van Aert als eerbetoon aan Van Looy op Strava. Voor Van Aert is het wellicht een van zijn laatste trainingen voor hij maandag opnieuw aan de start staat in de Superprestige in Mol. Vier duels met Van der Poel Nadien staat Van Aert ook in Loenhout (27/12), Gullegem (4/1), Dendermonde (5/1), Benidorm (19/1) en Maasmechelen (25/1) aan de start. In Mol, Loenhout, Dendermonde en Maasmechelen staat een duel met Van der Poel op het programma. Er staan dus geen kampioenschappen, het BK op 12 januari en het WK op 2 februari, op het programma van Van Aert. Hij wil zich kunnen voorbereiden op het klassieke voorjaar, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als grote doelen.