Ploegleider voorspelt comeback: Thibau Nys is opnieuw klaar voor succes

Thibau Nys kende begin november een topperiode, maar het is ondertussen al meer dan een maand geleden dat Nys nog eens op het podium stond. Ploegleider Eric Braes verwacht een kentering in de kerstperiode.

Met zeges in Overijse (27 oktober), op het EK (3 november) en in Lokeren (10 november) leek de trein van Thibau Nys helemaal vertrokken. Maar net als vorig jaar kende Nys een terugval, ook al zijn daar verklaringen voor.

In Hamme stond Nys zijn derde plaats af aan ploegmaat Van der Haar, in Merksplas viel Nys in de slotronde en werd hij 14de. In Antwerpen lag het zand hem niet en werd hij twaalfde, in Dublin moest Nys opgeven door een val. In Namen werd Nys elfde na twee lekke banden.

Nys opnieuw fris na stage in Spanje

Ploegleider Eric Braes ziet Antwerpen als enige slechte dag van Nys, de rest is toe te wijzen aan pech en details. Braes zag wel een andere Nys terugkomen van stage in Spanje, tussen de wedstrijden in Dublin en Namen.

"Hij had het ook nodig om in het goede weer lange trainingen te kunnen doen. Thibau heeft daar met zijn ploeggenoten van Lidl-Trek veel veel uren gedaan, en ik denk dat hij echt klaar is om terug een ‘goede’ Thibau Nys te zijn", zegt Braes bij WielerFlits.

Nys is opnieuw fris en monter, Braes stelt dan ook dat Nys opnieuw een goede basis heeft gelegd voor het tweede deel van zijn seizoen. Hij verwacht dan dat Nys er zal staan op de kampioenschappen, met het BK op 12 januari en het WK op 2 februari.