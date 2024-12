Remco Evenepoel deed monden openvallen bij Soudal Quick-Step: "Dan zie je de enorme doorzetter in hem"

In zijn eerste Tour de France werd Remco Evenepoel meteen derde. En daar ging een stevige voorbereiding aan vooraf, ook in helse weersomstandigheden.

De voorbereiding van Remco Evenepoel op de Tour de France werd verstoord door zijn valpartij begin april in de Ronde van het Baskenland. Eind april kon Evenepoel weer fietsen, begin mei trok hij naar Spanje voor een stage.

Evenepoel draaide de eerste dagen van die stage vierkant, maar het ging wel steeds beter. Begin juni reed Evenepoel de Dauphiné, waar hij zevende werd. Daarna ging Evenepoel opnieuw op hoogtestage, onder meer om nog scherper te worden.

Evenepoel maakt indruk tijdens verkenning

Tijdens de terugweg naar België verkende Evenepoel de eerste tijdrit in Troyes, die hij won, en ook de gravelrit. Nicolas Coosemans, mecanicien van Evenepoel, was onder de indruk tijdens de verkenning van die gravelrit.

"Het regende constant en het was koud. Toch wilde Remco de volledige etappe van bijna 200 kilometer afleggen", zegt Coosemans bij Knack. Samen met verzorger David Geeroms vroeg hij zich af of Evenepoel zou blijven rijden.

"Remco was half doorweekt, had elke kilometer in de auto kunnen stappen, maar daar heeft hij nooit aan gedacht. Ook niet toen hij stopte voor een nieuwe regenjas en handschoenen. Op zulke momenten zie je de enorme doorzetter in hem. En de perfectionist, die elke weg in zijn geheugen opslaat en tactische analyses maakt."