Vanthourenhout heeft advies voor ploegmaat van Evenepoel: "Wordt tijd dat hij daar afstand van neemt"

Op het EK voor junioren in 2018 leerde Sven Vanthourenhout Remco Evenepoel kennen. Ook Mauri Vansevenant was daar aanwezig en Vanthourenhout heeft een duidelijk advies voor hem.

Niet alleen Sven Vanthourenhout leerde Remco Evenepoel kennen op het EK in 2018 voor junioren, maar heel de wielerwereld en België. Evenepoel won de wegrit na een solo van meer dan 100 kilometer en met bijna 10 minuten voorsprong.

"Zoiets had ik nog nooit gezien Remco was daar al Remco, en dat bedoel ik niet slecht. Hij was altijd aanwezig, soms iets té aanwezig, maar altijd op een fatsoenlijke manier", zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout bij Bahamontes.

Vansevenant tegenpool van Evenepoel

Op ongeveer hetzelfde moment leerde Vanthourenhout Mauri Vansevenant kennen. Hij was een tegenpool van Evenepoel, die de sport op een totaal andere manier beleefde dan zijn leeftijdsgenoten.

Zij gedroegen zich al bijna als profs, terwijl Vansevenant als boerenzoon nog oude methodes hanteerde. Zo woog Vansevenant zijn eten niet af, maar smeerde hij een ferme stapel boterhammen. "'Want ge moet er als coureur toch kloek op staan!'"

"Geweldige jongen, met wie we veel gelachen hebben... Mauri is intussen ook hyper professioneel bezig, al houdt hij dat imago van 'boerenzoon die toevallig hard kan fietsen' tot op heden graag in stand. Ik heb hem al gezegd dat het tijd wordt dat hij daar afstand van neemt", zegt Vanthourenhout.