Broers Roodhooft stunten en versterken staf Fenix-Deceuninck met tweevoudig wereldkampioene: "Snel onder de indruk"

De broers Roodhooft hebben weer een ferme stunt beet. Ze verwelkomen bij Fenix-Deceuninck een tweevoudig wereldkampioene: Annemiek Van Vleuten.

We kunnen ons inbeelden dat met haar palmares als renster wel meer ploegen naar haar diensten hengelden. In het eerste jaar na haar wielerpensioen hield Van Vleuten het op tv-optredens waarbij ze haar analyse gaf over de koers. In 2025 gaat de Nederlandse aan de slag als 'performance mentor' bij Fenix-Deceuninck, de vrouwenploeg van de gebroeders Roodhooft.

Van Vleuten legt haar keuze uit op de site van Fenix-Deceuninck. "In de laatste jaren van mijn actieve carrière wist ik dat ik wilde blijven werken met wielrenners en atleten en hen wou helpen om alles uit hun potentieel te halen en toch balans te vinden." Van Vleuten vindt het duidelijk belangrijk dat de wielerwereld dat evenwicht kan bieden aan rensters.

Benadering door Philip Roodhooft succesvol

"Toen Philip Roodhooft me benaderde, was ik verrast maar ook al snel onder de indruk van het professionalisme en het engagement van de ploeg om zowel de prestatie als de menselijke kant van de sport aandacht te schenken." Dat was voldoende reden voor Van Vleuten om 'ja' te zeggen tegen deze nieuwe uitdaging. "Ik vind het spannend om bij te dragen aan de groei van dit getalenteerde team."

Van Vleuten heeft enkele lessen geleerd uit haar actieve loopbaan en die wil ze nu omzetten in betere begeleiding voor rensters. "Doorheen mijn carrière heb ik de waarde van reflectie en het beter worden door te leren van je fouten ingezien. Ik hoop dat ik dit proces voor de atleten kan versnellen. Deze nieuwe rol is een fantastische uitdaging en gaat perfect samen met mijn ambitie om te groeien als coach."

Fenix-Deceuninck werkt aan structuur

Van Vleuten werd zelf twee keer wereldkampioene op de weg en twee keer in het tijdrijden. Het is dus een stevige klepper die ze binnenhalen bij Fenix-Deceuninck. De wielerploeg heeft ook de samenwerking met titelsponsor Fenix verlengd en zet tevens een nieuwe structuur op poten voor de jeugd.