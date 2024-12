Eli Iserbyt heeft het bijna alleen met vrouwlief Fien gedeeld: crosser verduidelijkt dieptepunt sinds begin van zenuwpijn

Eli Iserbyt spreekt voortaan openlijk over de zenuwpijn die hem soms parten speelt. Vrouwlief Fien was als één van de weinigen op de hoogte van het dieptepunt dat Iserbyt pakweg anderhalf jaar geleden mentaal beleefde.

Met een post op sociale media zorgde Iserbyt al deels voor verheldering van het Piriformis-syndroom waar hij mee sukkelt. Bij VTM NIEUWS geeft hij nog een extra woordje uitleg. "Ik wilde met de post verduidelijken: het is geen echte blessure die te vatten is zoals een beenbreuk of een spierscheur. Het is gewoon iets dat aanwezig is. Het is een constante pijn, het is heel moeilijk om te verwoorden."

Een heel medisch team helpt hem in zijn strijd tegen de geknelde zenuw in zijn linkerbeen. "Er zijn vijf-zes mensen iedere week aan mij bezig. Een masseur, kinesisten, osteopaten en dokters. Stretching en core stability maken de pijn draaglijk en moeten het krachtverlies tot een minimum beperken. Met behulp van een mental coach kan ik beter plaatsen dat ik soms niet over de limiet kan gaan."

Iserbyt wil nog lang blijven crossen

Iserbyt denkt niet dat dit het einde van zijn carrière inluidt. "Ik wil benadrukken dat ik met dit syndroom ook al supergoeie crossen gereden heb. Ik zie dit niet als een einde. Ik zie me nog zes à acht jaar doorgaan." Er is wel een moment geweest waarop hij heel anders tegen de zaak aankeek. "Anderhalf jaar geleden dacht ik: als ik iedere keer met deze pijn moet rijden, heeft het niet echt veel nut meer."

Weinigen waren er van op de hoogte dat die gedachte door zijn hoofd speelde. "Mijn vrouw, schoonouders en trainer weten hiervan, voorts heb ik dat niet met veel mensen gedeeld. Dat was de beginperiode van de blessure en ik had ook nog niet veel tegenslagen gekend. Met de hulp van vele mensen heb ik daar mee leren omgaan."

Iserbyt heeft lichte hoop op volledige genezing

Zou het kunnen dat het probleem ooit volledig achter de rug is? "Ik heb een licthe hoop dat het ooit voorbij zal zijn, maar ik denk dat het moeilijk wordt om het honderd procent van de baan te krijgen."