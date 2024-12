Eli Iserbyt moet afrekenen met opvallende tegenstander: "Al twee jaar aan het vechten tegen hem"

Eli Iserbyt beleeft een moeilijke periode. Onze landgenoot heeft af te rekenen met zenuwpijn.

Op de Wereldbekercross in Namen moest Eli Iserbyt nog opgeven. Het Piriformis-syndroom speelt hem sinds de cross in Herentals weer enorm parten. Nieuw is de pijn niet. Een geknelde zenuw in het linkerbeen geeft hem over een periode van meer dan twee jaar al de nodige kopzorgen. Op sociale media gaf onze landgenoot een update over de situatie.

“Het is twee jaar geleden begonnen. In 2022 startte ik het seizoen met een ongemak in mijn linkerbeen. Ik hechtte er niet al te veel belang aan. Het zou wel voorbijgaan, dacht ik”, klinkt het. “Helaas wist ik niet dat dit het begin zou zijn van een frustrerende zoektocht naar enige opluchting.”

“Het ongemakkelijke gevoel ging over in pijn. Wat vervolgens een negatieve impact zou hebben op mijn kracht. Na vele frustrerende momenten bleef ik achter met een hoop onbeantwoorde vragen: wat is het en wat kan ik eraan doen? De pijn was en is er altijd.”

Iserbyt ziet de pijn als een van zijn tegenstanders. “Nu schuilt die tegenstander in mijn lichaam. De voorbije twee jaren ben ik al aan het vechten tegen hem. Met hulp van mensen rondom mij, zijn we erin geslaagd om de pijn te drukken en mijn krachtverlies zo laag mogelijk te houden.”

“Maar soms neemt ‘de tegenstander’ de bovenhand en is de pijn ondraaglijk. Dat gebeurde afgelopen zondag nog in Namen. Vroegtijdig de strijd staken, was de enige juiste beslissing. Ik heb met deze pijn leren leven. Ik heb het een plaats proberen te geven. Door deze pijn heb ik wedstrijden verloren, maar het allerbelangrijkste, ik heb er ook wedstrijden mee gewonnen.”

Ondanks alle pijn wil Iserbyt niet opgeven. Hij zal ook dit weekend crossen, ook al heeft hij enorm veel last.