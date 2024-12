Philip Roodhooft geeft iedereen die hoopt op duel Van der Poel-Van Aert koude douche en is eerlijk over zijn grote vrees

Vanaf 23 december crossen Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw. In theorie zouden we dus opnieuw enkele duels tussen deze toppers moeten krijgen. Al betwijfelt Philip Roodhooft of er tijdens de wedstrijd echt sprake van een duel zal zijn.

"Ik verwacht dat het goed zal zijn", aldus Roodhooft over de nakende rentrée van Van der Poel bij VTM NIEUWS. "Als hij niet klaar zou zijn om te crossen, zou hij niet crossen. Ik denk dat dat heel duidelijk is. We zijn ook in blijde verwachting om te weten te komen waar dat in zal resulteren. Net zoals iedereen zijn we benieuwd wat het zal brengen. We hebben er uiteraard vertrouwen in."

Zo neemt Roodhooft nog geen al te nadrukkelijke stelling in over wat zich binnenkort in de veldritten zal afspelen. "Heel veel zal afhangen van hoe goed de anderen zijn." Dat zal dan bepalen welk precies beeld we krijgen. Roodhooft lijkt vooral een goed oog te hebben in het niveau van Van der Poel, zonder zich uit te laten over dat van de tegenstand.

Roodhooft niet zeker van duels Mathieu vs Wout

De algemene teneur is dat Van der Poel misschien wel een streepje voor zal hebben, maar dat het toch ook tot duels met Van Aert zal komen. Roodhooft is er niet helemaal zeker van. "Ik denk dat het goed is als er duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn. Het is te hopen dat ze beiden een niveau halen waar ze mee concurrentieel zijn."

Die echte gevechten tussen een Mathieu en Wout op het top van hun kunnen zijn dus geen zekerheid. "Ik vrees dat momenten zoals in Diegem twee jaar geleden hoogtepunten zijn in de hele geschiedenis van de sport. Het WK in Hoogerheide was ook zoiets. Ik vrees dat het moeilijk wordt om dat opnieuw te hebben", is de teammanager van Alpecin-Deceuninck niet heel optimistisch.

Hoogtepunten naar waarde schatten

Het is dus belangrijk dat we die topmomenten uit het verleden naar waarde schatten. "Ik denk dat dit hoogtepunten zijn voor het veldrijden, maar ook voor sportbeleving in het algemeen."