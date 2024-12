Remco Evenepoel windt er geen doekjes om en wordt heel erg concreet over wat er mogelijk is tegen Tadej Pogacar

Kan Remco Evenepoel op een dag Tadej Pogacar echt pijn doen in de Tour de France? De hoop is wel aanwezig bij Evenepoel, die met een concrete doelstelling komt ten opzichte van de Sloveen voor de editie van 2025.

Momenteel is het voor Evenepoel focussen op zijn revalidatie, maar zijn grote missie volgend jaar wordt om de kloof met Pogacar in de Tour kleiner te maken. "Ik denk dat ik het gat kan dichten", zegt Evenepoel aan Eurosport. De kopman van de Wolfpack erkent wel dat het moeilijk zal zijn om dit in 2025 reeds te doen, omdat de kloof in de voorbije editie liefst negen minuten bedroeg.

"Dit jaar hoop ik dat ik het ten minste terug kan brengen tot drie of vier minuten. Dat zou al een grote stap voorwaarts zijn." Voor het eerst komt Evenepoel dus met een concrete doelstelling met het oog op de Tour van 2025. Hij herinnert zich hoe hij in 2024 meestal als derde boven kwam in de bergen. "Dat toont aan dat de capaciteiten om zoals Vingegaard en Pogacar te klimmen er zijn."

Evenepoel wil Pogacar en Vingegaard voorbijsteken

Evenepoel zal in de eerste plaats werken aan een zo goed mogelijke voorbereiding. "Ik ben zeker gemotiveerd en optimistisch. Ik hoop dat er een dag komt dat ik die mannen voorbij kan streven. Ik heb nog tijd, maar niet mijn hele leven. Het hoeft niet snel te komen, maar het moet ook niet te lang wegblijven. Dit jaar zagen we geen enkel moment dat Pogacar nerveus werd, omdat hij boven alle andere renners stond."

Evenepoel rekent er op dat dit op een dag niet meer zo zal zijn. "Hopelijk is dat komend jaar al." De Belg van Soudal Quick-Step kent er zelf alles van om met vraagtekens naar een grote ronde te trekken. "De eerste keer dat ik naar de Vuelta ging, vroegen we onszelf af of ik een drieweekse race goed zou kunnen doorstaan zonder slechte dagen. Uiteindelijk won ik die ronde. Nu was er sprake van hetzelfde verhaal in de Tour."

Twijfels zijn van de baan bij Evenepoel

Die twijfels zijn allemaal van de baan geveegd. "Voor mij was het vooral een vraag of ik een toekomst had in het rijden van grote rondes en in het winnen van grote rondes. Ik denk dat die vroeg duidelijk beantwoord is. Het was niet zo dat ik twijfelde aan mezelf, maar ik was vooral de Tour aan het ontdekken en antwoorden aan het zoeken."