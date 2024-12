Wat is hier aan de hand? Nederlandse profwielrenner plots een volledige maand geschorst door de UCI

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Nederland kijken ze eens raar op. Eén van de wielrenners bij onze noorderburen is door de UCI voor een maand geschorst.

De UCI kondigt aan dat het disciplinair onderzoek naar Jan-Willem van Schip tot een einde is gekomen. Dit onderzoek werd ingesteld nadat de pistier zijn ongenoegen tegenover de jury op een erg expliciete manier had geuit op het WK baanwielrennen in Denemarken. De oorsprong van deze hele zaak ligt bij de afvalkoers op dat WK.

Van Schip kwam in aanmerking voor een medaille, maar week volgens de jury te veel van zijn lijn af. Zijn vierde plaats werd omgezet in een diskwalificatie. Toen Van Schip te horen kreeg dat hij uit koers genomen was, toonde hij de jury zijn middelvingers. Dat werd uiteraard niet heel erg geapprecieerd, maar heeft nu wel verstrekkende gevolgen.

UCI beschouwt gebaren als onfatsoenlijk

"Mr Van Schip maakte onfatsoenlijke en zeer expressieve gebaren bij het verlaten van de baan", stelt de UCI "Dit gedrag, dat publiekelijk gesteld werd en een directe reactie was op een beslissing van de commissarissen, werd beschouwd als een inbreuk op artikels 12.4.010 en 12.4.017(d) van de UCI-regelgeving. Dit leidt tot een schorsing van 27 december 2024 tot en met 1 februari 2025."

Daarnaast moet Van Schip ook nog een extra boete betalen. Volgens de UCI heeft Van Schip wel volop meegewerkt aan het onderzoek en heeft hij de inbreuk op het UCI-reglement erkend. Het blijft in theorie wel een strenge straf om een maand niet te mogen koersen voor het maken van een gebaar, zelfs als dat ongepast zou zijn.

Van Schip kan meedoen aan EK in België

In de praktijk is het ook wel zo dat Van Schip geen grote afspraken moet missen. Hij kan deelnemen aan het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder, dat op 12 februari van start gaat.