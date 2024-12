De fiets met het 'motortje': Tom Boonen wilde grapje uithalen met Fabian Cancellara

Of Fabian Cancellara een motortje had in zijn fiets tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2010, daar bestaat nog altijd twijfel over. Tom Boonen haalde twee jaar geleden wel een grapje uit met de Zwitser.

Meer dan veertien jaar na zijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen is er nog altijd twijfel over het feit of Fabian Cancellara wel eerlijk gewonnen heeft. Zat er een motortje in de fiets van de Zwitser? Tom Boonen wil er geen al te zware uitspraken over doen, maar haalde twee jaar geleden tijdens fietshappening Rouleur Live wel een grapje uit met Cancellara. Er werd Boonen gevraagd of hij iets samen met Cancellara wilde doen. Boonen wilde fiets van Cancellara zien “Fabian had gezegd dat ik het waarschijnlijk niet zou zien zitten, omdat het een beetje moeilijk was tussen ons. Ik antwoordde: Oh absoluut niet, ik zou net heel graag met Fabian op het podium zitten”, zegt Boonen bij Stamcafé Koers. Boonen had wel één grote voorwaarde. “Dat hij zijn fiets van de Ronde van Vlaanderen 2010 moest meebrengen. Ik voegde eraan toe dat ze hem dat mochten zeggen”, gaat Boonen verder. “Presentator Matt Stephens vond het geniaal en zou er iets van zeggen tijdens het interview, maar uiteindelijk heeft hij het niet gedurfd.” En dus blijft het verhaal over het motortje van Cancellara een mythe.