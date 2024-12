Klanten van Telenet in de kou gezet: deze vijf crossen zitten achter een betaalmuur

Klanten van Telenet zullen dit seizoen enkele keren op hun honger blijven zitten. Enkele crossen zitten voor het eerst achter een betaalmuur, vooral tijdens de kerstperiode.

Zaterdag werd in het Nederlandse Hulst de vierde manche van de Wereldbeker gereden. Die cross was niet te zien bij de VRT, klanten van Telenet kunnen dan normaal terecht op het gratis kanaal Play Sports 8. Daar waren dit seizoen al enkele crossen te zien.

In totaal zijn zes manches van de Superprestige en zes manches van de Wereldbeker enkel live via Telenet of Proximus te zien. Bij Proximus zitten die crossen al enkele jaren achter een betaalmuur, voor klanten van Telenet was het gratis.

Vijf crossen achter betaalmuur bij Telenet

Tot nu, want toen klanten van Telenet naar Play Sports 8 zapten voor de cross in Hulst, kregen ze geen cross te zien. Die werd namelijk uitgezonden op Play Sports 1, een betalend kanaal van Telenet. Klanten waren dan ook hun kritisch op sociale media.

En ze zullen eraan moeten wennen, want dit seizoen zullen er nog vier crossen achter een betaalmuur zitten. Het gaat dit jaar om de Superprestige in Mol op 23 december en de Wereldbeker in Besançon op 29 december.

Ook de Superprestige in Gullegem op 4 januari en de Wereldbeker in Benidorm op 19 januari zullen niet gratis te bekijken zijn voor klanten van Telenet. Er wordt wel telkens een samenvatting uitgezonden op VRT1, van de Wereldbeker in Hulst om 17u40.

De enige reden waarom ik nog bij het veel te dure @Telenet bleef, was omdat ik tenminste nog de cyclocrossen kon bekijken (zonder extra betaalpakket)..

Als ze dit nu ook al gaan verminderen, dan zal het begin volgend jaar toch overschakelen naar een goedkopere provider worden. — Fact of life (@mrio1904) December 21, 2024