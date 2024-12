Sven Nys scherp voor zijn zoon Thibau na nieuwe wanprestatie in Hulst

Voor de vijfde keer op rij eindigde Thibau Nys in Hulst niet in de top tien. Vader Sven Nys zocht geen excuses voor de 16de plaats van zijn zoon in Hulst.

Veertiende in Hamme, twaalfde in Antwerpen, opgave na een val in Dublin, elfde in Namen en nu zestiende in Hulst. Qua resultaten gaat het de laatste maand niet echt goed voor Thibau Nys. Ook in Hulst kwam er dus geen beterschap.

"Een slechte dag", zei vader Sven Nys achteraf in de studio van Play Sports. "Het was gewoon niet goed en ik heb ook niet direct een excuus gezien." Al was er wel twee keer een kleine val in beeld te zien van Thibau Nys.

"Hij is drie of vier keer van banden gewisseld en had niet echt het vertrouwen. Maar er zijn niet echt excuses, hij was gewoon niet goed genoeg. Thibau is niet zwaar onderuit gegaan. Hij oogde vermoeid, niet flitsend en dat was niet genoeg om voor een resultaat te gaan."

Goed resultaat van Nys in Zonhoven?

Toch panikeert Sven Nys zeker niet, ook al staat Thibau zondag in Zonhoven alweer aan de start. "Het rare bij Thibau is dat hij Zonhoven plots weer heel sterk kan zijn. De goede en slechte dagen wisselen elkaar heel erg af."

"Dat hoort soms bij een jeugdige renner, maar bij hem schommelt het wel heel extreem in bepaalde situaties." Begin dit jaar werd Thibau Nys twaalfde in Zonhoven, zondag probeert hij dus beter te doen.