Vanthourenhout prikt richting Nys: "Zelfs voor 1 miljoen euro had Adrie van der Poel dat niet gedaan"

Sven Vanthourenhout en Sven Nys waren tijdens hun carrière lange tijd ploegmaats en ook goede vrienden. Maar sinds een aantal jaar is hun relatie niet meer zo goed.

Dat Sven Vanthourenhout en Sven Nys het niet meer goed met elkaar kunnen vinden, is al langer duidelijk. Zowel Vanthourenhout als Nys spreken er niet vaak over, maar dat doet Vanthourenhout nu uitzonderlijk wel.

Waar het volgens velen allemaal begon was de niet-selectie van Thibau Nys voor het WK veldrijden in Oostende in 2020. Nys was toen nog belofte, maar mocht van Vanthourenhout niet mee door mindere prestaties tijdens het seizoen.

Toch waren er volgens Vanthourenhout al eerder spanningen tussen hem en Sven Nys. Vanthourenhout had daarvoor al eens gezegd dat hij vond dat er nogal veel aandacht aan Thibau werd besteed.

Vanthourenhout kritisch over DNA Nys

"Er was DNA Nys, een docusoap op Eén, en ook de crossploeg draaide steeds meer rond Thibau. Maar het is allemaal goedgekomen met Thibau, al had het anders kunnen lopen. Want wat doet al die aandacht met zo'n jonge gast?", zegt Vanthourenhout bij Bahamontes.

"Kijk, je had Adrie van der Poel destijds 1 miljoen euro mogen geven, dan nog zou hij nooit een tv-serie DNA Van der Poel overwogen hebben omdat hij Mathieu weg wilde houden van de spotlights... Let op, dat is geen kritiek aan zijn adres." Maar samen op reis gaan zullen Vanthourenhout en Nys niet meer doen.