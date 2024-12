Mathieu van der Poel zet zijn glasheldere mening over Tadej Pogacar nog eens extra kracht bij

Mathieu van der Poel heeft een heel duidelijke mening over Tadej Pogacar. De Nederlander is zeker nog niet van gedacht veranderd.

In het komende voorjaar zal Van der Poel al opnieuw tegen Pogacar moeten opboksen in de Ronde van Vlaanderen. We weten hoe het is uitgedraaid wanneer dat de laatste keer het geval was. Van der Poel zal al opgelucht zijn dat Parijs-Roubaix niet op het programma van Pogacar staat. Voorlopig althans, want de Sloveen gaf subtiel mee dat deze koers in de loop van het jaar nog aan zijn agenda kan toegevoegd worden.

Pogacar lijkt wel iets meer twijfels te hebben tegenoever de tocht door Noord-Frankrijk dan bij de andere klassiekers. Dat maakt op Van der Poel weinig indruk. Op een trainingskamp van zijn team enkele maanden geleden voorspelde Van der Poel al dat Pogacar ooit zou meedoen aan Parijs-Roubaix en in die voorjaarsklassieker mee zou strijden voor de prijzen.

Dat kon u reeds op Wielerkrant lezen. Van der Poel baseerde zijn mening op het feit dat hij ook al een etappe in de Tour de France ervaren heeft waar ook secties uit Parijs-Roubaix in zaten. Toen deed Pogacar het alvast prima.Cycling Weekly was er ook bij toen Van der Poel die verklaringen deed en ving nog enkele andere quotes van hem op. "Hij zou een van de favorieten zijn in Parijs-Roubaix als hij zou meedoen", ging Van der Poel door over wat een editie met Pogacar zou betekenen. "Tadej is natuurlijk heel bijzonder."Wat het uithangbord van UAE klaarspeelt is lang niet iedereen gegeven. Zijn onversneden klasse is de voornaamste reden waarom hij zich tussen het kransje renners kan mengen dat altijd in aanmerking komt voor een klassieke zege. "Je ziet dat het in de Monumenten vaak dezelfde winnaars zijn, alleen in Milaan-Sanremo is de erelijst meer divers. Maar het is zeker niet makkelijk om dit soort koersen te winnen."