Visma Lease a Bike geeft eerlijk toe over vele valpartijen: "Kan geen toeval zijn"

Visma Lease a Bike had in 2024 wel heel veel pech. Misschien wel een beetje te veel van het goede, om eerlijk te zijn.

Visma Lease a Bike maakte wat mee in 2024. Voor volgend jaar hoopt Grischa Niermann vooral dat de ploeg van Wout van Aert op tactisch vlak een grotere rol zal spelen.

Dat vertelde Niermann in de podcast The Odd Tandem van Jens Voigt. Het hoofddoel bij uitstek: Tadej Pogacar kloppen in de Tour de France.

“Jonas was afgelopen Tour op meerdere vlakken beter dan in 2023 en hij zou richting 2025 in ieder geval een betere voorbereiding moeten hebben”, klinkt het. “Als dat al meezit, wordt hij beter en beter en moet hij op z'n minst weer mee kunnen doen om de eindzege.”

Toch vindt Niermann dat Pogacar verdiend de Tour de France won. “Het kwam niet alleen door de blessure van Jonas. Hij was exceptioneel en zijn ploeg ook. Ze hebben enorme stappen gemaakt op het gebied van training, voeding en materiaal. Het is aan ons om dat gat nu weer te dichten en dat wordt zeker niet makkelijk.”

UAE stak Visma Lease a Bike voorbij en dat kan niet alleen door de valpartijen komen. “We hebben veel pech gehad, maar kijken ook naar wat we beter kunnen doen, hoe we minder kunnen vallen. Misschien moeten we aan onze peloton-skills werken. Het kan vast niet alleen maar door pech komen. Dat hebben we ook nodig tegenover UAE.”