Net als Wout van Aert: ook Toon Aerts komt met slecht nieuws voor zijn supporters

Wout van Aert moest al ziek afzeggen voor de cross in Mol en ook Toon Aerts is er maandag niet bij. Ook hij kampt met buikklachten.

De Superprestige in Mol zou normaal gezien het eerste duel worden tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar zondagmiddag kondigde Visma-Lease a Bike aan dat Van Aert ziek is en niet aan de start komt in Mol.

Zondag in Zonhoven was Toon Aert wel aanwezig, hij deed er zelfs een goede zaak in het klassement van de Wereldbeker. Aerts werd vierde en leider Vanthourenhout slechts tiende, waardoor Aerts zes punten dichterbij komt.

"Crazy sfeertje weeral in dat gat van Zonhoven! Beetje ziek, maar toch kunnen strijden voor de derde podiumplek en vierde geworden", reageerde Aerts achteraf op zijn sociale media. Maar hij kwam ook met slecht nieuws.

Geen Aerts in Superprestige van Mol

"Morgen (maandag, nvdr.) dagje rust, in Gavere (26 december, nvdr.) terug op en top." Net als Van Aert zegt ook Aerts dus af voor de Superprestige in Mol. En zo gaat Aerts zich nog wat meer focussen op de Wereldbeker.

Na vier van de acht manches stond Aerts zevende in het klassement van de Superprestige, maar wel al op ruime afstand van de top drie. Wellicht zal Aerts door zijn afwezigheid in Mol dus een aantal plaatsen zakken in het klassement.