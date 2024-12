"Dat went nooit!" Entourage van Van der Poel duidelijk na eerste crosspassage in ons land, met vermelding voor Van Aert

Mathieu van der Poel was de voorbije dagen in het land. Hij reed de crossen van Zonhoven en Mol en pakte twee overwinningen.

Mathieu van der Poel heeft zijn start in het veldritseizoen niet gemist. De Nederlander won op overtuigende wijze de crossen van Zonhoven en Mol.

In Zonhoven was na een minuut de wedstrijd al gereden. In Mol duurde het bijna een half uur vooraleer de regerende wereldkampioen de cross in zijn definitieve plooi legde.

Dat de fans in ons land niet voor Van der Poel komen is duidelijk larie en apekool. In Mol werd Van der Poel al snel onder luid gejuich naar de zege geschreeuwd.

Ook vader Adrie van der Poel krijgt de nodige felicitaties als hij na afloop van de cross naar de bussen trekt. “Dit went nooit, ook niet als je Van der Poel heet”, glimlacht hij bij Het Nieuwsblad.

“We mogen blij zijn dat Mathieu en Wout dit nog doen, want ze moeten dit eigenlijk helemaal niet doen. Je moet zelf eens door dat zand rijden en dan eens vergelijken hoe snel mannen als Wout en Mathieu dat doen… Echt uitzonderlijk.”