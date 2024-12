📷 UCI-baas Lappartient krijgt de wind van voren na eindejaarstoespraak: Bruyneel zegt waar het op staat

Op de officiële kanalen van de UCI heeft voorzitter David Lappartient op het voorbije wielerjaar teruggeblikt. Daar is echter stevige kritiek op.

David Lappartient blikte als voorzitter van de UCI terug op wielerjaar 2024. Hij had het over een mooi jaar en noemde enkele hoogtepunten, maar kreeg de nodige kritiek over zich heen omdat hij met geen woord repte over de overleden renners Muriel Furrer en André Drege.

Furrer crashte zwaar tijdens het WK in Zwitserland, Drege stierf na een valpartij in de Ronde van Oostenrijk. Voor Johan Bruyneel toont dit precies hoe Lappartient in elkaar zit.

“Deze man geeft alleen maar om zijn eigen zelf-promotie. Alles wat hij doet en zegt, is bedoeld om zijn persoonlijke en politieke faam te steunen”, klinkt het.

“Zoals we in het Vlaams zeggen: Iemand die bekwaam is om zijn bloedeigen moeder te verkopen. Het zijn de mensen die nauw met hem samengewerkt die hem deze kwalificatie hebben gegeven.'

Lappartient sprak over hoe hij onder de indruk was van de Olympische Spelen in Parijs en het sterke inclusieve WK in Zwitserland. Hieronder kan je reacties bekijken op de post van Lappartient.