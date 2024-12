Daags na de kerstkalkoen: bondscoach De Clercq zegt wie in Gavere tweede zal worden, na Van der Poel

Op tweede kerstdag wordt er gecrosst in Gavere. Daar staat de zevende Wereldbekercross van dit seizoen al op het programma.

Het kasteel Grenier is daags na kerstmis het decor voor de volgende cross in de Wereldbeker. Het is uitkijken naar Mathieu van der Poel, zo beseft ook bondscoach Angelo De Clercq.

Hij vermoedt dat de wereldkampioen net als in Zonhoven bij zijn eerste cross zwaar tekeer zal gaan. Toen was na een minuut de hele veldrit al gereden.

“Als je de afgelopen twee crossen zag van Mathieu van der Poel kan je moeilijk anders dan hem ook voor Gavere bestempelen als torenhoog favoriet”, stelt bondscoach Angelo De Clercq.

“Vooral wat hij in Zonhoven liet zien, in zijn eerste wedstrijd dit seizoen, was bijzonder imposant. Het zal in Gavere wellicht niet anders zijn. De regen die de afgelopen dagen viel, zal voor een zware en lastige editie zorgen.”

De Clercq kijkt er enorm naar uit, vooral ook omdat hij zelf in de streek woont en Gavere één van de mooiste crossen van het seizoen vindt. “Wie er tweede wordt? Ik denk dan aan iemand met een grote motor en dan kom ik uit bij Toon Aerts.”