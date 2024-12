De Cauwer niet opgezet met besparingen bij Sporza: "Het is een kantoorjob"

José De Cauwer blijft doorgaan als wielercommentator. Nochtans is de job er de voorbije jaren niet eenvoudiger op geworden.

Ook al werd José De Cauwer dit jaar 75 jaar oud, toch wil hij nog eventjes doorgaan als wielercommentator. Dat schrijft hij ook in zijn boek ‘De tien geboden van José De Cauwer’ dat hij samen met Rik Vanwalleghem maakte.

“En ik kan me nog evenveel opladen voor de verslaggeving van pakweg de Heistse Pijl als voor een rit in de Tour”, klinkt het. “Al wordt het moeilijker mijn ziel in mijn commentaar te leggen omdat we steeds minder ter plekke aanwezig kunnen zijn wegens de kostenbesparingen bij Sporza.”

Voor De Cauwer is dat een grote handicap voor de commentatoren. “De Tour is een cocon waar je in moet zitten, een andere planeet waar je allerhande indrukken opdoet die je tijdens de uitzending aan bod kunt laten komen.”

Er valt zoveel te rapen, iets wat je allemaal niet weet als je vanop afstand moet werken. “Je krijgt input door wat je ziet, hoort, meemaakt. Je pikt allerhande dingen op. Je loopt er mensen tegen het lijf, oud-renners, ploegleiders, collega's die je achtergrondinformatie en tips bezorgen.”

De Tour van commentaar voorzien vanuit Brussel is voor De Cauwer een kantoorjob, terwijl het veel meer dan dat moet zijn. “Na de uitzending ga je terug naar huis, om pakweg de afwas te doen of het gras te maaien”, besluit hij.