Toptalent Alpecin-Deceuninck nuanceert vergelijking en wil iets benadrukken over Van der Poel: "Het wordt zwaar onderschat"

Er is nog ander talent na Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, zowel op de weg als in het veld. Naar Tibor del Grosso is het ook uitkijken de volgende jaren.

De 21-jarige wielrenner zei zelf al eens over gelijkaardige capaciteiten als Van der Poel te beschikken maar dan minder goed te zijn. Dat komt al snel over als een vergelijking met Mathieu. Daar plaatst Del Grosso in een vorige aflevering van Live Slow Ride Fast een kanttekening bij. "Ja, ik word weleens vergeleken met Mathieu. Ik ben eenzelfde type renner als hij en in de wielersport houden ze heel erg van vergelijken."

Dat vergelijken is dus meer iets wat in het algemeen gebeurt, niet per se iets waar Del Grosso aan mee wil doen. Bovendien benadrukt hij ook hoe buitengewoon Van der Poel is. "Hij is niet zomaar een goede renner, maar een generatietalent. Natuurlijk droom ik ervan om ooit zo goed te worden als Mathieu, maar het wordt gewoon zwaar onderschat hoe goed zo'n gast is en hoeveel arbeid hij aankan."

Van der Poel maakt indruk op training

Del Grosso heeft dit ook reeds een keertje aan de lijve kunnen ondervinden toen ze samen gingen trainen. "Ik ging in het afgelopen voorjaar eens met Mathieu fietsen en we deden een rit van zeven uur. Met behoorlijke wattages. En dan zegt hij na zes en een half uur dat hij zijn benen niet voelt..." Het is weinigen gegeven om zulke inspanningen te leveren zonder enige moeite.

De jonge Del Grosso wordt in 2025 doorgeschoven van het Development Team naar de hoofdmacht bij Alpecin-Deceuninck. Wie weet zien we hem wel aan de zijde van de kopman opduiken bij één van die grote wielerafspraken. "Ik zou het hartstikke mooi vinden om wat semiklassiekers te rijden, of misschien zelfs al mee te doen aan Parijs-Roubaix."

Del Grosso heeft geduld

Het Nederlandse talent gaat er zich nu nog wel niet op blindstaren. "Gebeurt het nu nog niet, dan gebeurt het een jaar later. Er zit geen haast achter."