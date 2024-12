"Zie er het nut niet van in": forse kritiek op keuze van Wout van Aert

Ook al is het nog maar december, toch staan alle ogen op het voorjaar gericht. Daarin krijgen we heel wat geweldige renners tegen elkaar in koers.

Het voorjaar zou wel eens een spectaculaire reeks moet koersen kunnen worden. Je hebt de gevestigde grote namen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar ook Tadej Pogacar maakt volgend jaar zijn opwachting. Ook Matej Mohoric wil zich laten zien in de voorjaarsklassiekers. Zeker Parijs-Roubaix staat op zijn verlanglijstje. Vorige maand nog reed Van Aert er met het bandendruksysteem van Gravaa rond. Daardoor kan je de druk veranderen aan het stuur. Het maakt alleszins geen indruk bij Mohoric. “Ik zie er het nut niet van in. Want als je met lage luchtdruk in een put rijdt, dan kan je je velgen beschadigen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik weet niet waarom je de bandendruk op kasseien zou moeten verlagen. Voor je eigen veiligheid is een hoge bandendruk altijd beter. Ik overweeg dus niet om dat systeem te gebruiken.”