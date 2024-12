Ferme verrassing op komst in programma van Wout van Aert in voorjaar 2025? "Opvallende keuze voor iemand die er kan winnen"

Wout van Aert begint vrijdag dan toch eindelijk aan zijn crosswinter met een clash tegen Mathieu van der Poel in Loenhout. Ondertussen is de vraag wat hij in het voorjaar van 2025 allemaal zal doen. Mogelijk komt er een grote verrassing.

In de cross volgt na Loenhout nog de cross in Gullegem en drie Wereldbekers in Dendermonde, Benidorm en Maasmechelen normaal gezien. Maar de focus ligt toch al vooral op het wegseizoen. Puzzel leggen Daarbij wordt ook stilaan de puzzel gelegd voor het programma van Wout van Aert, al is daar nog niets met zekerheid over geweten. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lijken andermaal de belangrijkste koersen te zijn op het programma. Mogelijk sneuvelen andere races daarvoor zelfs. "Wout van Aert is nu al bezig met de weg. Zijn wegprogramma moet nog bekend gemaakt worden", opende Ruben Van Gucht zijn analyse bij Sporza. Geen Sanremo? "Er zal misschien links of rechts wel weer een verrassende keuze inzitten. Ik heb mij laten vertellen dat Wout van Aert mogelijk geen Sanremo zou rijden. Misschien is dat nog niet honderd procent afgeklopt, maar dat is een opvallende keuze voor iemand die daar kan winnen." Wout van Aert won in 2020 al eens Milaan-Sanremo. Hij werd er ook al twee keer derde en kon ook nog eens een zesde en achtste plaats meegrissen.