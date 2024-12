Toprenster maakt opnieuw indruk in Gavere

Fem van Empel is helemaal terug van nooit echt weggeweest. De Nederlandse wereldkampioene heeft de veldrit van Gavere naar haar hand gezet.

Fem van Empel is al langer dan vandaag een absolute wereldtopper. Dat heeft ze ook in Gavere nog eens bewezen door iedereen aan gort te rijden zoals ze in Nederland zeggen.

De Nederlandse trok in de modderpoel van Gavere snel ten strijde. Enkel Puck Pieterse maakte aansprak op de overwinning door haar landgenote lang te proberen volgen.

Snelle foutjes van Brand zeer duur

Van Lucinda Brand was toen door een aantal foutjes niets meer te zien. Zij moest de rol lossen en zou nooit meer echt in het verhaal komen. Van de Belgen was er overigens ook lange tijd geen spoor in Gavere.

Van Empel trok halfweg koers nog eens flink door en toen kon ook Pieterse niet meer volgen. Vooral in het loopwerk kon de Nederlandse zich laten zien.

Aan de streep had ze meer dan een halve minuut voorsprong op ... Lucinda Brand. Die was Pieterse nog voorbijgegaan en doet zo een goede zaak in de wereldbeker. Norbert Riberolle werd beste Belgische als zevende op twee en een halve minuut.