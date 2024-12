Vanthourenhout de 'best of the rest': "Dat heb ik niet geprobeerd"

Michael Vanthourenhout kroonde zich in Gavere tot 'best of the rest' na Mathieu van der Poel. Hij doet zo ook meteen een prima zaak in de strijd om de wereldbeker. Wat was zijn eigen gevoel na de race? Dat werd meteen duidelijk in het flashinterview.

Michael Vanthourenhout had best wel grote ambities voor de race in Gavere. Hij kon nog nooit op het podium eindigen in de moddercross, maar anno 2024 lukte het dan eindelijk toch eens. Focus gehouden "Het doet heel veel deugd", aldus Vanthourenhout zelf in een eerste reactie bij Sporza. "Ik was er echt wel op gebrand om een goede prestatie neer te zetten en ik was eigenlijk wel goed mee van in het begin." "Ik heb de focus gehouden op het rijden van mijn eigen wedstrijd. Meegaan met Mathieu zou gevaarlijk zijn om jezelf op te blazen, dus dat heb ik niet geprobeerd", was de Belg zeer duidelijk en eerlijk. Paaltje geraakt zonder erg "Waarom ik hier wilde presteren? Het zou een cross moeten zijn die mij eigenlijk heel goed ligt, maar het is me nog nooit gelukt om hier echt goed mee te doen voor het podium. Dan is het mooi dat het nu wél lukt, en zeker in die leiderstrui." Thibau Nys kwam nochtans nog dicht in de slotfase: "Ik kon niet meer toeslaan en afzien en hopen dat hij niet kon terugkomen. Mijn blessure? Iedereen raakt wel eens een paaltje."