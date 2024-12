Wereldkampioenen schieten ter hulp: hoe winnen niet eens zo belangrijk was voor Brand en Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand werden in Gavere beiden tweede in de cross aldaar. Toch mogen beiden niet eens zo ontevreden zijn, integendeel. Met dank ook aan de wereldkampioenen.

De winnaars in Gavere waren Mathieu van der Poel en Fem van Empel. Twee absolute toppers die in se misschien wel een beetje boven de rest van het peloton in het veld uitsteken.

Klassementen ook van belang

Maar de Nederlanders mikken ook op andere dingen. Het voorjaar meer bepaald, en dus komen ze niet in elke race deze winter in actie. Het jagen op eventuele klassementen is dan ook niet meteen van belang.

En dus komen de nummers twee in Gavere meteen als de 'echte' winnaar naar boven. Zowel Michael Vanthourenhout als Lucinda Brand deden eigenlijk een prima zaak met oog op de Wereldbeker.

Ferme voorsprong

Vanthourenhout profiteerde optimaal van de afwezigheid van Iserbyt en de tiende plaats van Aerts om tot 36 punten uit te lopen op die laatste. Met 170 punten heeft hij nu al een ferme slag weten te slaan.

Lucinda Brand van haar kant heeft ondertussen al meer dan veertig punten voorsprong op Marie Schreiber. Ook zij lijkt op die manier nu al aanspraak te mogen maken op de eindstrijd in de Wereldbeker.