Prachtige woorden voor Wout: "Dit is Van Aert op zijn best, een duel met Van der Poel kan" en "Dat zal hem worst wezen"

Wout van Aert heeft bij zijn wederoptreden in het veld naast het podium gegrepen. Geen analist die daar over zal vallen. Het duel van Van der Poel is er nu niet gekomen, maar misschien gebeurt dat in de nabije toekomst wel.

Heeft Wout van Aert er dan een geslaagd debuut opzitten in dit veldritseizoen? "In mijn ogen wel", laat Paul Herygers er bij Sporza geen enkele twijfel over bestaan. "Ik had gedacht dat hij er zich wel tussen zou gooien, ergens voor de 5e plek. Maar als je bijna 2e wordt ... Zonder die val sprint hij mee, hé. In mijn ogen is het boven alle verwachtingen gezien zijn ambities."

Betekent dit dan dat Van Aert op schema zit? "Hij heeft zelfs een voorsprong. Zijn stem klinkt als een klok. Dit is Van Aert op zijn best", gaat Herygers bijzonder ver met zijn lovende woorden. Het gaat vooral over de indruk die Van Aert maakt, maar ook met zijn prestatie op zich was weinig mis. "We wisten weinig over waar hij stond. Als je dit ziet: hij was met Nys en Sweeck op pad en dat zijn winnaars, hé."

Opdracht volbracht voor Van Aert

Mensen die toch een tikkeltje meer verwacht hadden van Van Aert, moeten dus niet panikeren. "Er is niets aan de hand. Alles ziet er rooskleurig uit. Dat gemiste podium zal hem worst wezen. Hij zal er niet kapot van zijn. Hij zat in de buurt en dat is het voornaamste. Opdracht volbracht." Die podiumplaats komt later wel, in één van zijn volgende crossen.

Wat het publiek waarschijnlijk vooral wil weten: zullen we ook echt eens kunnen spreken van een volwaardig duel met Mathieu van der Poel? "Het zou me niet verbazen dat het er eens van komt. Ik plak er geen cross op. Maar ze rijden een ander programma. Van der Poel is gretig en dat is een ander verhaal dan bij Van Aert", merkt herygers wel op.

Herygers gelooft in duel Wout vs Mathieu

Dat betekent niet dat de cocommentator de hoop opgeeft. "Met hetzelfde programma, dan zou een duel moeilijker zijn. Nu komen ze elkaar af en toe tegen en kan het."