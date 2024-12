Straffe kost! 17-jarige Belgische wielrenner kraakt pas na enkele kilometers in wiel van 'TGV' Pogacar en UAE feliciteert hem

Tadej Pogacar heeft stilaan het imago van een onstuitbare TGV. De jeugd is niet enkel vol bewondering voor hem, een 17-jarige Belgische wielrenner waagde het er toch op om hem te proberen volgen.

Het verhaal situeert zich op de Coll de Rates in Calpe. Op 20 december werkten Tadej Pogacar samen met enkele ploegmaats bij UAE een recordrit af op deze beklimming. Er doken beelden op sociale media op van de UAE-renners die wel een waanzinnige sneltrein leken en aan een hels tempo doorstoomden in de Spaanse bergen.

Tadej Pogacar verpulverde op Strava dan ook de vorige besttijd op deze klim. Wie dit alles van vrij dicht kon aanschouwen, was de jonge Belgische wielrenner Quinten Muys. "Ik kan toch zeggen dat ik Pogacar kon volgen", lachte hij op Instagram. "Live getuige van de KOM atttack van Tadej", wist onze landgenoot met zijn plezier geen blijf.

Plots komt Pogacar voorbij gevlogen

Muys legt bij Sporza verder uit hoe hij het allemaal beleefde. "In de eerste bocht zagen we iemand van UAE staan met een stopwatch. Toen wisten we dat er iets speciaals zou gebeuren. Op 2,5 kilometer van de top hoorden we plots een auto claxonneren, die ons aanmaande om aan de kant te gaan. Vervolgens kwam Pogacar ons voorbij gevlogen."

Muys liet wel niet zomaar begaan. "We zijn achter hem gesprongen en ik kon zelfs even mijn telefoon bovenhalen om te filmen. Nadien ben ik nog 2 kilometer in het wiel van Pogacar kunnen blijven. Ik duwde zo'n 480 à 490 watt. In de laatste bocht moest ik lossen toen hij doortrok op het steile stuk. Zijn ploegleiders hebben me achteraf wel een schouderklopje gegeven", glundert de jonge Belg.

Onvergetelijke ervaring voor jonge Belg

Het is in elk geval iets om trots op te zijn. "ik was nog maar een week opnieuw aan het fietsen na ziekte. Zonder die break had ik hem wellicht kunnen volgen tot boven. Ach, het was sowieso een onvergetelijke ervaring."