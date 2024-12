Van Aert zegt wat hij zal doen als Van der Poel aanvalt en is eerlijk over ongemakkelijke situatie: "Ja, maar dat stoort niet"

Daar is hij dan eindelijk: Wout van Aert, de crosser. Wat heeft hij over Van der Poel en zijn eigen situatie te zeggen voor aanvang van de cross in Loenhout?

Er is heel wat volk naar Loenhout afgezakt, speciaal om Wout van Aert aan het werk te zien. Dat hij pas in Loenhout voor het eerst zou crossen, stond niet in het oorspronkelijke plan. Na aanslepende blessurezorgen zal hij voor het eerst koersen sinds zijn valpartijen in de Vuelta. "Dat er onzekerheid is? Ja, maar dat stoort niet. Dit is een eerste stap in de opbouw na een moeilijke periode", verduidelijkt Van Aert bij Sporza.

"De knieblessure was ernstiger dan gedacht en dan naar buiten toe opviel", geeft hij ook nog mee. "Ik verwacht zeker niet dat het zoals andere jaren makkelijk zal gaan. Maar je kan het altijd moeilijk inschatten voor de wedstrijd is gereden. Ik kijk naar mezelf vandaag. Ik heb er veel zin in, maar ik kan geen concrete verwachtingen uitspreken."

Van Aert beseft dat het duel met Mathieu leeft

Uiteraard wil de veldritliefhebber wel heel graag hem de strijd zien aangaan met Mathieu van der Poel. "Ik begrijp dat dat duel met Mathieu wel leeft. Ook voor mij was het mooi om te volgen. Maar het zou raar zijn als ik zeg dat ik weinig verwachtingen heb en tegelijk de strijd wil aangaan met Mathieu." Van Aert wil dus geen tegenstrijdige signalen geven.

De Belg van Visma-Lease a Bike heeft wel kunnen kijken hoe zijn grote rivaal het in zijn eerste drie crossen er vanaf bracht. "Ik heb hem de voorbije dagen ook bezig gezien. Hij lijkt me supersterk. We zullen zien of ik hem van dichtbij of van ver zal zien rijden. Of ik hem wel ga proberen te volgen? Dat hangt er echt vanaf. Nu zou ik nee zeggen, maar we zullen in de koers zien."

Loenhout hoopt op een grootse strijd

Mogelijk komt het winnaarstype in Wout van Aert dan toch weer naar boven. In Loenhout duimen ze alvast voor een duel om duimen en vingers van af te likken.