Afscheidnemende Sanne Cant wil er niet aan denken: "Zou echt zonde zijn"

Vorig jaar mocht Sanne Cant zegevieren in Loenhout, dit jaar moest ze tevreden zijn met de tweede plaats. Maar vooral een valpartij en mogelijke blessure baart haar zorgen.

De voorbije jaren mocht Sanne Cant telkens minstens één keer zegevieren in het veld. Dat lukte vorig seizoen dus in Loenhout en ook voor de 15de keer op rij op het Belgisch kampioenschap. Het BK laat ze dit seizoen aan zich voorbij gaan.

Cant hangt aan het einde van dit seizoen haar fiets aan de haak en wil niet dat de Belgische tricolore volgend seizoen niet in het veld te zien is. En dus zoekt Cant in een andere cross naar haar mogelijk laatste zege in het veld.

Met een vierde plaats in Kortrijk, een vijfde plaats in Herentals en een vierde plaats in Mol kwam Cant al in de buurt. In Loenhout kreeg Cant een uitgelezen kans op de zege bij afwezigheid van alle Nederlandse toppers.

Niet in Besançon, wel in Diegem

Door een val in de tweede ronde blesseerde Cant zich aan haar quadriceps, de zege moest ze laten aan haar ploeggenote Marion Norbert Riberolle. Maar Cant, met ijs op haar bovenbeen, maakte zich nadien vooral zorgen over haar blessure.

"Dit net in deze kerstperiode mee moeten maken, maakt het extra zuur. Ik liet zien dat de vorm echt wel goed zit en zou het zonde vinden hem op die manier te verliezen", zei Cant bij Gazet van Antwerpen. De Wereldbeker van zondag in Besançon slaat Cant al zeker over, maandag staat ze wel op de startlijst in Diegem.