Een week zonder cross: dit staat er op de planning van Wout van Aert

Wout van Aert heeft zijn rentree in het veld niet gemist met een vierde plaats in Loenhout. Nu gaat Van Aert een week niet meer crossen, wat gaat hij daarin doen?

Door ziekte moest Wout van Aert afzeggen voor Mol, maar in Loenhout heeft hij dan toch zijn rentree gemaakt in het veld. De drievoudige wereldkampioen streed tot in de slotronde mee voor de tweede plaats, maar werd uiteindelijk vierde.

Nu is het wachten tot 4 januari in Gullegem voor Van Aert weer aan de start komt. Ook op 5 januari in Dendermonde komt Van Aert in actie. "Dat is bewuste overload", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij HLN.

Geen lange trainingen voor Van Aert

In de dagen voor de crossen in Gullegem en Dendermonde zal Van Aert wat minder trainen, want daarna vertrekt hij opnieuw op stage naar Spanje met Visma-Lease a Bike. Daar zal Van Aert wel weer lange duurtrainingen afwerken.

Van Aert zal nu een week niet crossen, maar een trainingsweek van dertig uur is de komende week niet aan de orde, stelt Heijboer. "Zaterdag staat een training van vijf uur op zijn schema, wat best stevig is na een cross."

De dagen nadien staat telkens een trainingsblok met lange duurtraining op het programma van vijf uur, maar nooit zes uur of meer. "Dat is niet raadzaam in natte en koude omstandigheden. Hij is deze week al eens ziek. Nog eens ziek vallen, is absoluut uit den boze."