Toch weer wat kopzorgen? Thibau Nys onthult klein fysiek probleem

Thibau Nys lijkt weer helemaal terug met drie podiumplaatsen op rij. Toch balanceert de Europese kampioen op een dunne koord.

Tweede in Zonhoven, derde in Gavere en tweede in Loenhout. Na enkele mindere resultaten kan Thibau Nys plots weer uitstekende resultaten neerleggen. Drie keer moest hij wel zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel.

Het is opvallend dat Nys nu plots weer hoge toppen scheert, het lijkt wel alsof hij kan profiteren van de terugkeer van Mathieu van der Poel. Al zat het in de crossen daarvoor ook wel niet mee voor de Europese kampioen.

In Dublin moest hij opgeven door een val in de eerste ronde, in Namen reed Nys twee keer lek in het begin van de wedstrijd. Na zijn 16de plaats in Hulst waren er volgens vader Nys geen excuses, maar een dag later werd Thibau dus tweede in Zonhoven.

Rug blijft zwakke plek bij Nys

Het loopt dus weer allemaal goed voor Thibau Nys, ook al blijft het wel opletten. "Ik heb af en toe nog een klein beetje last van de rug, maar dat is het dan ook", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik weet dat ik daar voorzichtig mee moet zijn."

"Als die rug me maandag niet hindert, zie ik me ook in Diegem meedoen voor de overwinning." Daar komen Van der Poel én Van Aert niet aan de start, de echte crossers krijgen dus nog eens de kans om te proeven van de zege.