Ine Beyen over valpartijen en gezin van Wout van Aert: "Wordt niet vaak aan gedacht"

Wout van Aert lag dit jaar vaak in de lappenmand na valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta. Dat had een impact op Van Aert, maar op zijn gezin.

Na zijn val in Dwars door Vlaanderen moest Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Giro aan zich voorbij laten gaan. Eind mei maakte hij zijn rentree in de Ronde van Noorwegen, eind juni reed Van Aert het BK. Daarna reed Van Aert de Tour, eind juli trok hij naar de Olympische Spelen in Parijs. Daar pakte Van Aert een bronzen medaille in de tijdrit. Na de Spelen stond Van Aert aan de start in de Vuelta, waar hij drie ritzeges pakte. Maar ook in de Vuelta liep het opnieuw mis voor Van Aert. In de 16de etappe knalde Van Aert in een afdaling tegen een bergwand en liep daarbij een diepe wonde aan zijn knie op. Van Aert moest een punt zetten achter zijn seizoen. Valpartijen Van Aert hebben ook impact op gezin Voor Van Aert was het een zware dobber om te slikken, maar Ine Beyen denkt ook aan het gezin van Van Aert. "Coureurs zijn het niet gewoon om vaak thuis te zijn, maar plots ben je geblesseerd, zit je thuis en kom je in dat gezin met twee kinderen terecht", zegt Beyen bij De Zondag. "Ook dat heeft een enorme impact", stelt Beyen. "We denken altijd aan de topsporter, maar de topsporter leeft ook in een gezin dat alles moet dragen." Al heeft Van Aert ook veel steun gehad aan zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome.