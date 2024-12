Kan Lotte Kopecky de Tour winnen? Ine Beyen ziet nieuw probleem opduiken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In 2023 werd Lotte Kopecky zonder echte voorbereiding tweede in de Tour de France Femmes. Volgend jaar staat ze opnieuw aan de start, maar kan ze ook winnen?

Lotte Kopecky won in 2022 en 2023 de Ronde van Vlaanderen, dit jaar was ze de beste in Parijs-Roubaix. De wereldkampioene wil haar palmares nu verder aanvullen met heuvelklassiekers en grote rondes.

Onder meer in de Tour de France heeft Kopecky dus ambitie. In 2023 werd Kopecky tweede na haar ploeggenote Demi Vollering, dit jaar strandde Kopecky op de tweede plaats in de Giro. Ine Beyen gelooft erin, maar maakt ook een kanttekening.

Beyen over Kopecky en de Tour

Zo zitten de toppers nu in verschillende teams. Vollering zit nu bij FDJ-Suez, Longo Borghini bij UAE, Lidl-Trek is sterk en Van der Breggen maakt haar comeback. "Er zijn zeker vier teams aan elkaar gewaagd, wat tot voor kort niet zo was", zegt ze bij De Zondag.

Voor Kopecky wordt het zeker niet altijd even evident zijn als de voorbije jaren. Haar tweede plaats in de Tour overdoen zal niet vanzelf gaan. Kopecky moet daarvoor ook haar aanpak wat veranderen.

"Toen ik onlangs samen met Lotte een keynote gaf, zei ze dat ze met hoogtestages zal moeten beginnen als ze voor een Tourklassement wil gaan. Lotte is ook nog altijd haar eigen trainer, hè. En al haalt ze er geen plezier uit, ze vindt van zichzelf dat ze het wel zal moeten doen als ze de Tour wil winnen. Dat wijst toch op ambitie."