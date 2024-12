Mathieu van der Poel houdt zich niet in: dit staat er maandag op het programma

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbekercross in Besançon gewonnen. Hij is niet van plan om morgen wat in de zetel te liggen.

Vijf keer gestart, vijf keer gewonnen. Mathieu van der Poel blijft ook na de Wereldbekercross in het Franse Besançon met een foutloos parcours achter zijn naam staan.

“Het was weer echt cross”, vertelt de wereldkampioen bij Sporza. “Ik was er vooral op gefocust om geen foutjes te maken en dat is goed gelukt. Op dit moeilijke parcours ben ik uit de problemen gebleven, dat was het doel.”

Toch was het niet de zwaarste cross van deze winter. “Ik vond Gavere nog iets lastiger, maar ook dit was een zware omloop. Het is wel leuk om met de Wereldbeker weer in Frankrijk te komen. Het is een heel enthousiast publiek.”

De Nederlander reed zijn eigen tempo voorin en dat was meer dan voldoende voor de overwinning. Op kop is het gemakkelijker om je eigen lijnen te kiezen. Af en toe neem je een bocht niet goed en sta je de tweede keer voor het dilemma om hetzelfde spoor te volgen of een ander. Daar ben je dan vooral mee bezig.”

In de zetel wat uitrusten is helemaal niet de bedoeling van Van der Poel. “Morgen staat nog een lange training op het programma. Dinsdag zal ik dan wat rusten om woensdag weer in actie te komen in Baal.”