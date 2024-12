Niemand had dit verwacht: Een ongelofelijke opsteker voor Wout van Aert

Wout van Aert begon deze week in Loenhout te crossen. Paul Herygers zag alvast dat het goed was.

Na zijn zware valpartij in de Vuelta was het uitkijken of Wout van Aert überhaupt deze winter wel aan crossen zou toekomen. Dat lukte wonderwel en al vroeg stelde hij een programma voor.

Dat was beperkt, met amper vijf crossen. Onze landgenoot gaf ook mee dat hij het puur uit liefde voor de sport deed en dat de resultaten ondergeschikt waren aan de belevenis.

Alles staat immers in het teken van het voorjaar, waar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de grote doelen van onze landgenoot zijn. Het crossseizoen van Van Aert begon met een forfait in Mol door ziekte, maar in Loenhout was het meteen goed.

Niet om te wedijveren met Mathieu van der Poel of om op het podium te staan, maar wel perfect op schema richting het voorjaar. “Hij heeft zelfs een voorsprong. Zijn stem klinkt als een klok. Dit is Van Aert op zijn best”, zegt Paul Herygers bij Sporza.

“Hij heeft werk genoeg gehad en het heeft veel moeite gekost om dit niveau weer te halen na een nieuwe revalidatie. Hij hoeft niet te veel hooi op zijn vork te nemen. Ik gun hem deze kans om nog eens alles op alles te zetten.”