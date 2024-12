Belgische crossploeg van Laurens Sweeck krijgt driedubbele opdoffer te verwerken

De Belgische crossploeg Crelan-Corendon zit in de hoek waar de klappen vallen. Maar liefst drie renners van de ploeg moeten afhaken voor de cross in Diegem door ziekte.

Afgelopen vrijdag mocht Crelan-Corendon nog zegevieren in de Exact Cross in Loenhout met Marion Norbert Riberolle. Ze hield haar ploeggenote en Belgisch kampioene Sanne Cant af en won haar eerste cross van het seizoen.

Maar in Diegem zal Norbert Riberolle niet van de partij zijn. "Marion Norbert Riberolle werd zondag na de wedstrijd in Besançon licht onwel en kampt met verkoudheidssymptomen", schrijft Crelan-Corendon op hun sociale media.

Casasola en Dockx passen ook voor Diegem

Ook de Italiaanse kampioene Sara Casasola komt niet aan de start. "Sara Casasola is nog steeds niet hersteld van haar virale infectie en ziekt verder uit." Casasola gaf op in Hulst en in Zonhoven, Mol, Gavere, Loenhout en Besançon niet in actie.

Naast Norbert Riberolle en Casasola is ook Aaron Dockx nog altijd ziek. "Aaron Dockx voelde zich in Besançon nog niet fit genoeg om mee te strijden met de beteren. Na Zonhoven werd hij ziek en is hij onvoldoende hersteld."

Crelan-Corendon komt in Diegem nog met vier renners aan de start.. Bij de vrouwen zijn dat Sanne Cant en de Nederlandse Inge van der Heijden. Bij de mannen staan Laurens Sweeck en Joran Wyseure aan de start.