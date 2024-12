Geen mooie afsluiter van 2024: Puck Pieterse incasseert stevige domper

De Nederlandse Puck Pieterse zal maandagavond niet aan de start staan in de Superprestige van Diegem. Dat laat haar ploeg Fenix-Deceuninck weten op hun sociale media.

Vrijdag in Loenhout en zondag in Besançon was de Nederlandse Puck Pieterse er al niet bij, toen was het een bewuste keuze om niet te starten. Dat is echter niet het geval voor de Superprestige in Diegem op maandag.

Haar ploeg Fenix-Deceuninck meldt op hun sociale media dat Pieterse ziek is en niet aan de start komt. "Helaas, geen Puck Pieterse in de Superprestige Diegem vandaag", begint het bericht van Fenix-Deceuninck.

"Puck voelde zich donderdag niet honderd procent in Gavere. Ze had voor de start al wat maagproblemen. Ondanks twee dagen rust, is haar situatie verslechterd. Op advies van het medische team is besloten om Diegem over te slaan."

Pieterse terug aan de start in Baal?

De voorbije twee jaar was Pieterse de beste in Diegem, maar ze zal dus geen drie keer op rij winnen. Als Pieterse voldoende hersteld is, dan staat ze op 1 januari aan de start van de X2O Trofee-manche in Baal.

De wedstrijd in Diegem gaat om 18u00 van start bij de vrouwen. Onder meer Sanne Cant, Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Sara Casasola en Inge van der Heijden staan aan de start. Wereldkampioene Fem van Empel staat niet aan de start.