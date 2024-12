Arnaud De Lie doet opvallende onthulling over moeilijke periode: "Als zij er niet waren geweest..."

Arnaud De Lie kende in 2024 een seizoen van hoogtes en laagtes. De Belgische kampioen wil in 2025 helemaal doorbreken en rekent daarvoor op een nieuwe aanpak.

Het voorjaar begon Arnaud De Lie nog degelijk met een vierde plaats in de Clasicia de Almeria en een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Maar na een valpartij in Le Samyn liep het mis voor De Lie en zag hij zijn voorjaar in het water vallen.

"Ik heb veel geleerd het afgelopen seizoen", zegt De Lie bij La Dernière Heure. "Ik had het geluk dat ik goed omringd was. Als mijn familie en coaches niet goed voor me hadden gezorgd, was ik misschien wel gestopt met fietsen... Op zulke momenten stel je jezelf teveel vragen."

Toch was 2024 ook een mooi seizoen voor De Lie met zijn Belgische titel en enkele ereplaatsen in de Tour de France. "Dat ik Tadej Pogacar kon volgen in Quebec, laat zien dat ik progressie maak", stelt De Lie.

De Lie over ambities voor 2025

Zijn voorbereiding op 2025 pakt De Lie anders aan, toen hij op hoogtestage ging en pas op 10 februari begon. De voorbije vijf weken bracht De Lie door in Spanje. Op 25 januari begint De Lie aan het seizoen met de GP van Castellon, een dag later rijdt hij ook de GP van Valencia.

Maar De Lie mikt vooral op het voorjaar. "Ik wil kunnen genieten in de grote voorjaarskoersen. Ik mik nog niet op de monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, daarvoor is het te vroeg. Maar een evenement als de Omloop het Nieuwsblad interesseert me echt."