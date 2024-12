Niels Vandeputte doet uitstekende zaak in Superprestige, maar is niet blij met tweede plaats in Diegem



Volg Wielerkrant nu via Instagram! Niels Vandeputte heeft een goede zaak gedaan in het klassement van de Superprestige in Diegem. Toch was hij achteraf niet blij met zijn tweede plaats. Niels Vandeputte moest in Diegem tevreden zijn met de tweede plaats. Hij versnelde enkele keren, maar raakte niet af van Laurens Sweeck en Thibau Nys. Sweeck won, Vandeputte kon nog voorbij Nys gaan in de sprint. "Ik zat hele koers met de overwinning in mijn hoofd", zei Vandeputte achteraf. "Ik had de benen om mee te doen en dus overheerst momenteel wel de teleurstelling. Ik maakte tijdens de race verkeerde beslissingen." "Ik plaats in voorlaatste ronde mijn demarrage en heb daar mijn beste pijlen verschoten. Ik had er beter mee gewacht tot de laatste ronde. Ik betaal nu misschien leergeld. Ik kan dat meestal wel goed timen, maar vandaag is duidelijk geworden dat ik nog wat te leren heb." Vandeputte doet goede zaak in Superprestige In het klassement van de Superprestige deed Vandeputte wel een uitstekende zaak. Met nog twee manches te gaan heeft Vandeputte nu een voorsprong van vijf punten op Lars van der Haar. Sweeck volgt al op 14 punten. "Nu baal ik nog, maar dat zal gevoel zal wel verdwijnen. Ik doe inderdaad een goede zaak in de Superprestige, maar er komen nog twee zware wedstrijden aan. Maar dit is wel een goede uitgangspositie."



đŸŽ„ Wat een cross! Laurens Sweeck vloert Thibau Nys in Diegem in waanzinnige laatste ronde