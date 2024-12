Thibau Nys streng voor zichzelf nadat hij naast zege grijpt in Diegem

Thibau Nys is er niet in geslaagd om de Superprestige in Diegem te winnen. In de slotronde vocht hij een spannend duel uit met Laurens Sweeck, maar delfde toch het onderspit.

In Zonhoven, Gavere en Loenhout stond Thibau Nys op het podium en zonder Mathieu van der Poel aan de start in Diegem kreeg de Europese kampioen een uitgelezen kans om nog eens een zege te pakken.

Nys reed bijna de hele wedstrijd vooraan, maar in de slotronde verloor hij dus het duel van Laurens Sweeck. "Ik word de hele wedstrijd geflikt, maar laat mezelf ook flikken door bepaalde situaties", zei Nys achteraf.

"Michael (Vanthourenhout, nvdr.) die zijn schoen kapot rijdt, een paar valpartijen… Het is allemaal niet bewust, maar dat kostte mij heel veel krachten. In de laatste ronde maak ik net voor de schuine kant een foutje, waardoor ik in vierde positie kom te zitten."

Nys streng voor zichzelf na nederlaag in Diegem

"Daar moest ik al een sprint rijden om nog terug te komen bij die mannen. Ik doe het verder wel goed, maar kon het net niet scherp genoeg houden. Dat is heel jammer, want ik had wel de benen om te winnen. Om het zo uit handen te geven, is heel pijnlijk."

"Ik voelde me fysiek misschien wel de sterkste. Ik dacht dat het moeilijk ging zijn om me na de zandbak nog te passeren. Ik heb daar al mijn sprint gereden, maar zat daarna aan mijn limiet. Ik kon vijf, zes meter pakken, maar de laatste bochten waren niet scherp genoeg om Laurens achter me te houden."