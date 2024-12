Thibau Nys wil zijn eigen verhaal schrijven: "Maar: je houdt ervan of niet"

Als zoon van Sven Nys bouwt Thibau Nys aan zijn eigen wielercarrière. Hij sleept dat ook mee, maar wil vooral zijn eigen verhaal schrijven.

Stap voor stap bouwt Thibau Nys aan zijn eigen carrière. Met een vader als Sven Nys, een icoon in het veldrijden, is dat voor Nys jr. niet altijd even makkelijk. "Alles wordt uitvergroot, ja. Positief en negatief", zegt hij bij Sporza.

Toch wil Thibau Nys niet per se een opvolger zijn van zijn vader. Hij wil een soort legacy nalaten, een nalatenschap. Zowel in het veld als op de weg. Het veldrijden wil Nys voorlopig niet loslaten, ook al mag hij dromen van een mooie carrière op de weg.

"Iets waarvan de mensen zeggen: hij heeft mooie resultaten behaald, hij was met zijn vak bezig, hij heeft alles uit zijn carrière gehaald en hij sprak tot de verbeelding. Dat streef ik dag na dag na", zegt Nys over zijn nalatenschap.

Nys blijft zichzelf

Wat Nys daarbij ook helpt is zijn persoonlijkheid. Hij geeft altijd eerlijk zijn mening en zegt ook wat hij voelt. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar daar trekt Nys zich weinig van aan.

Nys blijft gewoon zichzelf. "Dat is nog altijd gemakkelijker dan iemand zijn die je niet bent. Maar: je houdt ervan of niet, you love it or you hate it."