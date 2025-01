Jean-Marie Dedecker haalt uit: "Enkel nog naar petroleumlanden en dictaturen"

Het WK wielrennen werd onlangs toegewezen aan Kigali voor 2025. Dat lijkt een opmerkelijke keuze, zoveel is zeker. En dus is de vraag wat het op termijn zal betekenen voor pakweg het wielrennen in Afrika.

In het jaaroverzicht wordt er zeer kritisch gekeken naar de groeiende trend om steeds maar nieuwe plaatsen aan te boren. Vooral Jean-Marie Dedecker toonde zich in Het Nieuwsblad bijzonder kritisch.

WK-toewijzingen

"Wie kan er nog een WK organiseren? Of een Grote Prijs Formule 1 aantrekken? De petroleumlanden en de dictaturen", aldus de burgemeester van Middelkerke in de terugblik op 2024.

"Het WK 2025 naar Kigali? Dat is dus naar de dictatuur. Er rijden drie zwarte renners in het peloton. Afrika heeft toch geen wielercultuur? Dat is Mohammed Ali die gaat boksen in Zaïre voor de meerdere eer en glorie van Mobutu."

Zo werkt het niet?

José De Cauwer probeerde te sussen door te zeggen dat het WK in de nasleep van de goede prestaties van Girmay naar Afrika is gekomen en dat het niet slecht is dat het wielrennen er promoten op zich niet slecht is.

Waarop Dedecker verwees naar het WK van begin de jaren '90 toen Rudy Dhaenens in het Japanse Utsunomiya wereldkampioen werd: "En hoeveel Japanners rijden er ondertussen in het peloton? Het wordt altijd verkocht als de ontwikkeling van… In de praktijk werkt dat niet."