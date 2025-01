Ondanks val en scheef stuur doet van Empel het opnieuw: "Dacht toen niet dat het nog goed ging komen"

Fem van Empel heeft het ook in Baal gedaan. Al leek het er heel lang op dat Lucinda Brand zou gaan winnen na een vroege val van de wereldkampioene. Maar eind goed, al goed. En dus was van Empel zeer tevreden na de race.

"In de eerste ronde viel ik. De sporen waren vrij diep en ik pakte een ander spoor, waardoor mijn wiel bleef steken en mijn stuur een beetje scheef stond", aldus Fem van Empel in een eerste reactie bij Sporza.

Scheef stuur

Ze moest de race hervatten op plaats acht-negen en had toen een halve minuut achterstand op de leidster Lucinda Brand. "Ik zette mijn stuur opnieuw recht op het gemak. Ik had niet het gevoel dat het toen nog goed zou komen."

"Deze overwinning is een van de mooiste tot nu toe. Het was tot op de meet strijden en sprinten. Het was nog even gevaarlijk door een fotograaf aan de finish, maar het liep goed af."

Jaar goed begonnen

"Het laatste stuk van het parcours was mijn ding. Toen kwam ik dichter op Brand en geloofde ik er opnieuw in. In de sprint wilde ik ook gewoon alles geven."

"Het was heel erg close, maar ik ben heel blij met deze overwinning. Ik ben blijven strijden en het doet enorm veel deugd om het jaar te kunnen beginnen met een overwinning."