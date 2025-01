Opvallende uitlating over dubbel olympisch goud van Evenepoel: "Met opzet?"

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee keer goud. Een prachtige prestatie voor de geschiedenisboeken.

Het Nieuwsblad verzamelde enkele monumenten uit de sport om over het voorbije jaar te spreken. Voor Jean-Marie Dedecker was het dubbele goud van Evenepoel het mooiste van alle medailles in Parijs.

“Zelfs binnen het pure wegwielrennen blinken de meeste renners uit in één onderdeel, maar Evenepoel wint de tijdrit én de wegrit. Met een ongelofelijke ampleur bovendien. Mag ik ook opmerken: vijf van de tien Belgische medailles komen uit de koers”, zegt José De Cauwer.

Al stelt Frank Raes zich wel vragen bij het feit dat er op de piste alleen ontzettend veel medailles gepakt kunnen worden. “Dat neemt paralympische dimensies aan, waar je negenentwintig honderdmeterfinales hebt”, reageert Dedecker.

De Cauwer vindt dat er nogal negatief over de koers gesproken wordt op die manier. “Geef toe: in de wegrit stond er echt een Belgische ploeg. Wout van Aert die Mathieu van der Poel gaat counteren: mochten de Rode Duivels dat voor elkaar doen, je zou wat zien.”

Frank Raes eindigt met een opvallende uitlating. “Als Mathieu op de Spelen de ploeg had van Remco, dan had het allemaal anders kunnen lopen. Maar ik wil niks afdoen van de prestatie, José. Die was gigantisch. Hij was zeker de beste man in koers. En op het einde rijdt hij dan ook nog met opzet lek”, is de vreemde afsluiter.