Remonte op de streep: wat een fantastische sprint in Baal van fenomeen

De GP Sven Nys in Baal is al sinds jaar en dag vaste prik op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar. En ook in 2025 is dat niet anders. Spektakel kregen we zeker en vast te zien.

Ceylin Alvarado paste voor de wedstrijd in Baal, waardoor Lucinda Brand alvast voor het klassement alweer een goede zaak deed in de X2O-trofee. Maar ze wou natuurlijk ook maar wat graag de race winnen. Van Empel valt, maar ... Ze werd in de eerste rondes een klein beetje geholpen door de tegenstand. In de eerste ronde maakte wereldkampioene Fem van Empel een schuiver, een ronde later moest ook Puck Pieterse voet aan grond zetten. Zo was de ervaren Nederlandse Lucinda Brand plots alleen op pad en ze bouwde een mooie voorsprong uit. Fem van Empel kwam vanuit een verloren positie ondertussen toch nog tot bij Pieterse. Machtige sprint En toen kregen we een fantastische laatste ronde, waarin de wereldkampioene eerst wegreed bij Pieterse en vervolgens traag, maar gestaag de kloof op Brand wist te dichten. En plots werd de kloof met Brand gedicht in de laatste bocht. In een ferme en machtige sprint was het de wereldkampioene die er alsnog op en over ging en zo een knappe zege wist te boeken in Baal. Brand? Die baalde, al doet ze een prima zaak in het klassement.