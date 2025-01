🎥 Vriend van Evenepoel en ploegmaat Van der Poel doet opmerkelijk verhaal: "Twee weken in het ziekenhuis"

Siebe Roesems (23), renner van het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck, kampt met een chronische darmziekte. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op zijn sociale media.

"Ik dacht dat ik mijn portie pech had gehad…", verwijst Roesems naar een ongeval uit 2016 waarbij hij bijna zijn been verloor. "Tot dit jaar. Mijn koersresultaten en algehele gevoel begonnen slechter te worden."

"En toen werd er bij mij colitis ulcerosa vastgesteld, een chronische darmziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat. Ik heb twee weken in het ziekenhuis gelegen en ben bijna 10 kilo afgevallen. Ik verloor bijna (een stukje) van mijn darm en verloor zoveel bloed dat ik bloedarmoede kreeg."

Roesems weer op goede pad

"Ik heb het geluk dat ik een medicijn heb gevonden dat op dit moment voor mij werkt. Dankzij de steun van mijn familie en Alpecin-Deceuninck kan ik weer trainen. Geef dus nooit op en tot ziens in 2025!", schrijft Roesems.

"Als er iemand vragen heeft over IBD (Inflammatory Bowel Disease of chronische darmontsteking, nvdr.), aarzel dan niet om contact met mij op te nemen", besluit Roesems nog. Hij heeft nog een contract bij Alpecin-Deceuninck tot eind dit jaar.

Vooral in 2021 zette Roesems mooie resultaten neer. Hij werd zeventiende in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, vijfde in Il Piccolo Lombardia en zevende in de Chrono des Nations U23. Roesems is ook een goede vriend van Remco Evenepoel.